Planurile lui Gigi Becali ar putea fi date peste cap! 'Mbappe' Coman, sfatuit sa nu plece in MLS: "E un minus pentru el!"

Florinel Coman are oferte din MLS de la Orlando City, iar Gigi Becali este dispus sa accepte transferul.

Suma oferita de Orlando City pentru Florinel Coman este pe placul patronului FCSB, care ia in considerare sa il vanda in aceasta vara.

Insa, planul lui Gigi Becali ar putea fi dat peste cap de ultimul sfat primit de 'perla' sa de la un fost jucator al ros-albastrilor, Lucian Sanmartean, care i-a prezentat dezavantajele transferului.

"Toata lumea se fereste sa investeasca, sa cumpere sau sa vanda, insa jucatorii FCSB sunt la mare cautare. Pe Coman, doar banii il pot atrage in America. Din campionatul lor, cred ca va fi destul de greu sa ramana ancorat la echipa nationala si cred ca la varsta lui, mai poate astepta putin. Chiar daca pe el poate l-ar satisface situatia financiara, la fel si clubul, pentru ca suma transferului este mare.

Poate e un minus pentru el, insa ar trebui sa mai joace si sa incerce undeva in Europa. Trebuie sa ramana in contact cu echipa nationala. Are talentul necesar pentru a continua la o echipa foarte buna din Europa", a declarat Sanmartean la AntenaSport.