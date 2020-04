"Am 300 de milioane in cont si o insula. Il omor pe primul care comenteaza!" Iesirea NERVOASA a lui Zlatan de cand juca in MLS 

Un fost coechipier de-al lui Zlatan Ibrahimovic la LA Galaxy a dezvaluit un episod mai putin placut in care suedezul a fost protagonist.

Zlatan Ibrahimovic a petrecut doua sezoane la LA Galaxy, in MLS, in care a reusit sa inscrie 53 de goluri si sa ofere 15 assist-uri. Atacantul suedez a fost o piesa fundamentala in calificarea echipei in play-off in 2019.

Cu toate astea, americanii au un regret, in acel an nu au reusit sa castige MLS Cup, trofeu la care viseaza inca din 2014.

Fostul sau coechipier, Joao Pedro a oferit un interviu pentru revista Record din Portugalia, in care a dezvaluit un episod agresiv din vestiarul echipei.

Totul s-a petrecut dupa infrangerea lui Galaxy cu Huston Dynamo, in urma careia echipa a cazut pe locul 13 in clasamentul Conferintei de Vest si se indepartau de locurile de play-off. Dupa meci, Zlatan s-a adresat colegilor sai, amenintandu-i pe toti.

"El ne-a spus: 'Daca veniti aici ca sa mergeti la plaja sau sa va plimbati pe la Hollywood, spuneti doar. Am 300 de milioane in cont, o insula, nu am nevoie de asa ceva. Primul care imi spune ceva, il omor!'", a declarat Pedro conform revistei Record.