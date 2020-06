Mai intai castiga tot in Europa, apoi pleaca in MLS! Ce planuri de viitor are un campion mondial

Unul dintre castigatorii Cupei Mondiale in 2018 a dezvaluit ce planuri de viitor are.

Atacantul Barcelonei, Antoine Griezmann, a spus ca vrea sa se retraga in America si sa joace in MLS. Aceasta idee a mai fost enuntata si in trecut, dar fanii au crezut ca fotbalistul glumeste pentru ca el a motivat aceasta alegere prin faptul ca iubeste NBA si NFL si pentru ca acolo nu este recunoscut de oameni.

Acum el a reamintit de aceasta dorinta a sa. "Ar fi un vis sa castig La Liga si UEFA Champions League cu Barcelona si aceasta este obiectivul meu. Apoi cine stie ce urmeaza. O sa fie Campionatul Mondial din Qatar, deci asta ar fi. Iar apoi MLS.

Nu stiu la ce echipa, dar imi doresc foarte mult sa joc acolo. Pentru mine este un obiectiv sa-mi inchei cariera in Statele Unite si mi-as dori sa fac parte dintr-o echipa care se lupta la titlu", a declarat Griezmann, potrivit Los Angeles Times.

Cel mai probabil, insa, aceasta mutare nu se realiza prea curand avand in vedere ca acest sezon este abia primul din cei 5 pentru care Griezmann a semnat un contract cu Barcelona.

Reamintim ca La Liga revine pe 11 iunie, iar Barcelona va juca primul meci post-pandemie pe 13 iunie, in deplasare la Mallorca.