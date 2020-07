Koljic a vazut STELE VERZI dupa K.O-ul lui Vlad! Faza care l-a lasat LAT pe atacantul Craiovei 

Craiova a inscris al doilea gol din penalty dupa un fault al lui Andrei Vlad la Koljic.

Oltenii au deschis scorul dupa un penalty scos de Valentin Mihaila si transformat de Cicaldau, insa Cristea a egalat inainte de pauza.

Craiova a facut 'dubla' din penalty in meciul cu FCSB dupa ce Koljic a fost facut K.O de Andrei Vlad in careu. Portarul ros-albastrilor a vrut sa respinga balonul, insa l-a lovit cu pumnul in fata pe Koljic, care sarise la cap.

Cea de-a doua lovitura de pedeapsa a fost transformata de Dan Nistor.