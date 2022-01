Killer-ul lui Dinamo e liber de contract și negociază cu un club din Bundesliga: „Mi-am vândut mașina pentru a plăti un credit”

Ronaldo Deaconu (24 ani) a anunțat că la finalul lunii va rămâne liber de contract. Astfel, mijlocașul ofensiv se desparte de Gaz Metan Mediaș după 1 an și jumătate din cauza problemelor financiare.

Însă, Deaconu a mărturisit că nu duce lipsă de oferte, cele mai încinse negocieri fiind cu Greuther Furth, ultimul loc din Bundesliga. De asemenea, mijlocașul nu exclude să rămână în Liga 1, mărturisind că jocul unui club din România i se potrivește perfect.

„Eu, la finalul lunii voi rămâne liber de contract. Am un contract cu clubul când am renunțat la memoriu. Am acceptat această tranzacție din partea clubului pentru că voiam să-i ajut. Nu voiam să iau nici banii înaintea băieților.

Când am renunțat la memoriu era octombrie. Ai aveau un termen să mă plătească mai devreme, dar eu mi-am reeșalonat toți banii pe care îi aveam de primit anul acesta. Sunt neîncrezător, din moment ce eu nu am luat niciun leu. Am vrut să-i ajut să nu se ajungă la alt memoriu.

Nu am mai fost plătit de 5 luni. Ni s-a plătit de către primărie un salariu și au urmat alte cinci luni. Eu a trebuit să-mi vând mașina pentru a plăti un credit. Am făcut o investiție în Brașov, să rămân și eu cu ceva după ce termin cu fotbalul”, a declarat Ronaldo Deaconu la digisport.

Deaconu: „Nu voi pleca afară dacă clubul nu va fi o rampă de lansare”

„Suntem în negocieri avansate cu câteva cluburi, două din Germania, unul din Polonia. Și din Turcia este interes foarte mare. Însă eu nu voi pleca afară dacă clubul nu va fi o rampă de lansare pentru mine. Le-am și zis să facă totul pentru ofertele din Germania, în Bundesliga se ajunge foarte greu.

Am două oferte din România care mi-au spus că mă așteaptă. La una dintre ele mi se potrivește mânușă stilul de joc, e chiar pe calitățile mele.

Eu oriunde mă duc, mă duc cu o ambiție foarte mare. Nu vreau să mă opresc aici. Vreau să-mi fac un nume. Îmi doresc să plec afară, sunt dornic de o nouă provocare. Greuther Furth este echipa din Germania”, a precizat Ronaldo Deaconu.