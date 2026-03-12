Pe lângă Andrei Mărginean, Mamoudou Karamoko și George Pușcaș, Dinamo nu se poate baza pentru această partidă nici pe Kennedy Boateng (29 de ani), accidentat în meciul cu CFR Cluj (0-2), ultimul din sezonul regulat.

Kennedy Boateng, OUT pentru meciurile cu Rapid și Universitatea Craiova!

Accidentarea îl va scoate din lot pe fundașul togolez pentru derby-ul cu Rapid, așa cum Sport.ro a anunțat în exclusivitate, dar se pare că Zeljko Kopic nu-l va avea la dispoziție nici pentru a doua partidă din play-off, cu Universitatea Craiova.

După ce a efectuat RMN-ul în urma problemelor la gambă, se pare că Boateng va pierde și meciul cu Universitatea Craiova și ar putea reveni abia după pauza competițională pentru meciurile echipelor naționale, scrie GSP.ro. Informația a fost confirmată și de sursele PRO TV și Sport.ro.

Astfel, Zeljko Kopic se va baza la acest meci pe nou-transferatul Matteo Duțu, care va fi titularizat în centrul defensivei alături de Nikita Stoinov.

Pentru Dinamo, meciul cu Rapid din prima etapă a play-off-ului este foarte important. Un rezultat pozitiv i-ar putea permite să spere la o clasare în zona locurilor fruntașe, în contextul în care a ”căzut” pe locul cinci după trei înfrângeri consecutive.

Cum poate arăta Dinamo în derby-ul cu Rapid: Epassy - Sivis, Duțu, Stoinov, Opruț - Mihai, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Soro, Musi

Clasamentul din play-off după înjumătățirea punctelor arată astfel:

1. Universitatea Craiova – 30 puncte

2. Rapid București – 28 puncte

3. Universitatea Cluj – 27 puncte

4. CFR Cluj – 27 puncte

5. Dinamo București – 26 puncte

6. FC Argeș – 25 puncte

Campioana României va evolua în turul 1 preliminar din UEFA Champions League, câștigătoarea Cupa României va merge în turul 1 preliminar din UEFA Europa League, iar locurile 2 și 3 pot ajunge în UEFA Europa Conference League.