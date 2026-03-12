Portarul Gianluigi Donnarumma a fost învins de trei ori de Federico Valverde, dar a fost și salvator în mai multe ocazii. Mai ales în minutul 58, când a apărat un penalty executat de Vinicius Junior.

Cum l-a ironizat Donnarumma pe Vinicius Jr

Jurnaliștii din Italia au surprins cuvintele rostite de portarul Gianluigi Donnarumma chiar înaintea penalty-ului executat de Vinicius Junior. Potrivit Football Italia, Donnarumma a repetat de mai multe ori aceeași expresie: "A făcut pe grozavul".

Mesaj referitor la Vinicius Junior. Asta după ce brazilianul a încercat să-l dribleze pe Donnarumma și apoi să înscrie în poarta goală. Portarul italianul l-a agățat pe Vinicius Jr și astfel s-a acordat lovitura de la 11 metri.

Cu toate acestea, Gianluigi Donnarumma s-a revanșat și a apărat penalty-ul executat de Vinicius Junior. Tabela a rămas înghețată până la final, astfel că Real Madrid s-a impus cu 3-0.

Real Madrid s-a răzbunat în acest duel pentru eșecul din faza principală. În luna decembrie, Manchester City a câștigat duelul cu Real Madrid, scor 2-1.

Returul din optimi se va disputa peste mai puțin de o săptămână, pe 17 martie, la Manchester. Toate meciurile din UEFA Champions League pot fi urmărite în format LIVE BLOG pe site-ul www.sport.ro.