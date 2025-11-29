Jucătorul remarcat de Zeljko Kopic după Dinamo - Oțelul 1-0: „A fost top”

Kopic l-a lăudat pe Cătălin Cîrjan, despre care a spus că a jucat foarte bine, pe lângă golul decisiv marcat în prima parte a meciului.

Zeljko Kopic a fost mulțumit de prestația echipei sale în meciul disputat cu Oțelul. Antrenorul croat a explicat că echipa lui mai are nevoie de întăriri în această iarnă.

Dinamo a deschis scorul în prima repriză după ce a marcat prin Cîrjan în minutul 37 al partidei jucate pe Arena Națională. Mijlocașul „câinilor” a fost servit perfect de Ikoko.

„Sunt mulțumit cu cele trei puncte, a fost un meci greu. Oțelul e una dintre cele mai bune echipe în pressing și ne-au blocat jocul. Au fost buni. Vreau să zic că Cîrjan a făcut un joc top. Prima repriză am controlat-o, iar a doua repriză a fost ceva mai grea. Am meritat cele trei puncte.

Nu am fost așa de periculoși, dar uneori trebuie să câștigi meciurile așa cum am făcut-o noi și sunt mulțumit.

Urmează etape grele, e finalul acestei parte a sezonului, vom vedea situația jucătorilor accidentați. Urmează meciul de Cupă cu Farul, apoi ne vom gândi la derby-ul cu FCSB.

Aveam în plan să îl băgăm în teren pe Mazilu. A fost o opțiune să-l băgăm pe Alex Pop pe final, dar după accidentarea lui Bordușanu a trebuit să-l introducem pe Mazilu.

Avem 34 de puncte, trebuie să fim mulțumiți. Avem nevoie de noi jucători, chiar dacă ne luptăm sau nu la titlu. Trebuie să ne gândim doar la următorul meci, să intrăm în play-off, apoi vom vedea. Știm că avem un moment bun, dar trebuie să câștigăm mai multe meciuri”, a spus Kopic.

