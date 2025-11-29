Jucătorul remarcat de Zeljko Kopic după Dinamo - Oțelul 1-0: „A fost top”

Jucătorul remarcat de Zeljko Kopic după Dinamo - Oțelul 1-0: &bdquo;A fost top&rdquo; Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Dinamo s-a impus cu 1-0 în fața lui Oțelul, într-un meci din runda a 18-a din Superliga.

TAGS:
DinamoSuperligaZeljko Kopic
Din articol

Dinamo a deschis scorul în prima repriză după ce a marcat prin Cîrjan în minutul 37 al partidei jucate pe Arena Națională. Mijlocașul „câinilor” a fost servit perfect de Ikoko.

În a doua parte, trupa lui Kopic și-a apărat excelent avantajul și nu a avut emoții până la finalul meciului.

Kopic l-a remarcat după victoria în fața Oțelului

Zeljko Kopic a fost mulțumit de prestația echipei sale în meciul disputat cu Oțelul. Antrenorul croat a explicat că echipa lui mai are nevoie de întăriri în această iarnă.

Kopic l-a lăudat pe Cătălin Cîrjan, despre care a spus că a jucat foarte bine, pe lângă golul decisiv marcat în prima parte a meciului.

„Sunt mulțumit cu cele trei puncte, a fost un meci greu. Oțelul e una dintre cele mai bune echipe în pressing și ne-au blocat jocul. Au fost buni. Vreau să zic că Cîrjan a făcut un joc top. Prima repriză am controlat-o, iar a doua repriză a fost ceva mai grea. Am meritat cele trei puncte.

Nu am fost așa de periculoși, dar uneori trebuie să câștigi meciurile așa cum am făcut-o noi și sunt mulțumit.

Urmează etape grele, e finalul acestei parte a sezonului, vom vedea situația jucătorilor accidentați. Urmează meciul de Cupă cu Farul, apoi ne vom gândi la derby-ul cu FCSB.

Aveam în plan să îl băgăm în teren pe Mazilu. A fost o opțiune să-l băgăm pe Alex Pop pe final, dar după accidentarea lui Bordușanu a trebuit să-l introducem pe Mazilu.

Avem 34 de puncte, trebuie să fim mulțumiți. Avem nevoie de noi jucători, chiar dacă ne luptăm sau nu la titlu. Trebuie să ne gândim doar la următorul meci, să intrăm în play-off, apoi vom vedea. Știm că avem un moment bun, dar trebuie să câștigăm mai multe meciuri”, a spus Kopic.

Dinamo a urcat pe locul doi în Superliga și se află la patru puncte de liderul Rapid, în timp ce Oțelul se află pe poziția a șaptea cu 24 de puncte.Dinamo s-a impus cu 1-0 în fața lui Oțelul, într-un meci din runda a 18-a din Superliga.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Planul de pace SUA-Rusia nu ar urmări doar rezolvarea războiului. Ce ascunde, de fapt, înțelegerea, fără știrea Europei
Planul de pace SUA-Rusia nu ar urmări doar rezolvarea războiului. Ce ascunde, de fapt, &icirc;nțelegerea, fără știrea Europei
ARTICOLE PE SUBIECT
Adrian Mazilu, după debutul la Dinamo și revenirea pe gazon după un an și jumătate: &rdquo;Nemaipomenit!&rdquo;
Adrian Mazilu, după debutul la Dinamo și revenirea pe gazon după un an și jumătate: ”Nemaipomenit!”
Laszlo Balint, direct după Dinamo - Oțelul: &bdquo;I-am reproșat arbitrului&rdquo;
Laszlo Balint, direct după Dinamo - Oțelul: „I-am reproșat arbitrului”
Nota primită de Cătălin C&icirc;rjan după demonstrația de fotbal din Dinamo - Oțelul
Nota primită de Cătălin Cîrjan după demonstrația de fotbal din Dinamo - Oțelul
ULTIMELE STIRI
Tottenham &ndash; Fulham 1-2 | Echipa lui Radu Drăgușin a fost răpusă pe teren propriu
Tottenham – Fulham 1-2 | Echipa lui Radu Drăgușin a fost răpusă pe teren propriu
Laszlo Balint, direct după Dinamo - Oțelul: &bdquo;I-am reproșat arbitrului&rdquo;
Laszlo Balint, direct după Dinamo - Oțelul: „I-am reproșat arbitrului”
ȘOC &icirc;n Monaco &ndash; PSG, exclusiv pe VOYO! Olympique Marseille o comite și ea &icirc;n 90+2
ȘOC în Monaco – PSG, exclusiv pe VOYO! Olympique Marseille o comite și ea în '90+2
Cu ce fotbalist de la FCSB poate da lovitura Gigi Becali: &rdquo;&Icirc;l văd &icirc;n Premier League&rdquo;
Cu ce fotbalist de la FCSB poate da lovitura Gigi Becali: ”Îl văd în Premier League”
Adrian Mazilu, după debutul la Dinamo și revenirea pe gazon după un an și jumătate: &rdquo;Nemaipomenit!&rdquo;
Adrian Mazilu, după debutul la Dinamo și revenirea pe gazon după un an și jumătate: ”Nemaipomenit!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Valeriu Iftime &icirc;și pune m&acirc;inile &icirc;n cap după anunțul lui Becali: &rdquo;Dacă face asta, pierd toți banii&rdquo;

Valeriu Iftime își pune mâinile în cap după anunțul lui Becali: ”Dacă face asta, pierd toți banii”

Plecare-șoc de la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul: &rdquo;Nu ne mai putem baza pe el&rdquo;

Plecare-șoc de la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul: ”Nu ne mai putem baza pe el”

Dinamo - Oțelul Galați 1-0 s-a jucat fără VAR! Gol minunat al lui Cătălin C&icirc;rjan și debut pentru Adrian Mazilu la Dinamo

Dinamo - Oțelul Galați 1-0 s-a jucat fără VAR! Gol minunat al lui Cătălin Cîrjan și debut pentru Adrian Mazilu la Dinamo

Fabregas a refuzat-o pe Inter &icirc;n vară, iar acum a spus ce crede despre echipa lui Chivu

Fabregas a refuzat-o pe Inter în vară, iar acum a spus ce crede despre echipa lui Chivu

Decizia luată de Siyabonga Ngezana, după ce a fost făcut praf de Valentin Crețu

Decizia luată de Siyabonga Ngezana, după ce a fost făcut praf de Valentin Crețu

Abia &icirc;nființată, echipa-minune cu golgheter de la Dinamo e lider &icirc;n Liga 4 București cu 100% victorii și peste 100 de goluri &icirc;nscrise!

Abia înființată, echipa-minune cu golgheter de la Dinamo e lider în Liga 4 București cu 100% victorii și peste 100 de goluri înscrise!



Recomandarile redactiei
Cu ce fotbalist de la FCSB poate da lovitura Gigi Becali: &rdquo;&Icirc;l văd &icirc;n Premier League&rdquo;
Cu ce fotbalist de la FCSB poate da lovitura Gigi Becali: ”Îl văd în Premier League”
Adrian Mazilu, după debutul la Dinamo și revenirea pe gazon după un an și jumătate: &rdquo;Nemaipomenit!&rdquo;
Adrian Mazilu, după debutul la Dinamo și revenirea pe gazon după un an și jumătate: ”Nemaipomenit!”
Vali Crețu a rupt tăcerea după scandalul de la FCSB
Vali Crețu a rupt tăcerea după scandalul de la FCSB
Nota primită de Cătălin C&icirc;rjan după demonstrația de fotbal din Dinamo - Oțelul
Nota primită de Cătălin Cîrjan după demonstrația de fotbal din Dinamo - Oțelul
Tottenham &ndash; Fulham 1-2 | Echipa lui Radu Drăgușin a fost răpusă pe teren propriu
Tottenham – Fulham 1-2 | Echipa lui Radu Drăgușin a fost răpusă pe teren propriu
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se &icirc;nt&acirc;mplă la Rapid: E &icirc;ngrijorător!
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Kopic, analiză pertinentă după Rapid - Dinamo 1-1. Ce l-a mulțumit și de ce are și un regret
Kopic, analiză pertinentă după Rapid - Dinamo 1-1. Ce l-a mulțumit și de ce are și un regret
Zeljko Kopic a lăudat-o pe Rapid și a spus ce vrea de la elevii săi &icirc;nainte de derby-ul de duminică
Zeljko Kopic a lăudat-o pe Rapid și a spus ce vrea de la elevii săi înainte de derby-ul de duminică
CITESTE SI
Un rom&acirc;n a fost arestat preventiv după ce a trimis un colet din Spania &icirc;n Rom&acirc;nia. Ce se afla &icirc;n interiorul pachetului

stirileprotv Un român a fost arestat preventiv după ce a trimis un colet din Spania în România. Ce se afla în interiorul pachetului

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Sănătatea și transporturile primesc bani &icirc;n plus la rectificare. Finanțele răm&acirc;n cu un buget redus după scăderea dob&acirc;nzilor

stirileprotv Sănătatea și transporturile primesc bani în plus la rectificare. Finanțele rămân cu un buget redus după scăderea dobânzilor

Cei mai mari producători de ciocolată din Rom&acirc;nia, scoși la v&acirc;nzare. Patronii austrieci caută cumpărători din Coreea de Sud

stirileprotv Cei mai mari producători de ciocolată din România, scoși la vânzare. Patronii austrieci caută cumpărători din Coreea de Sud

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!