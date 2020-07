Jucatorul pe care Becali voia 50 de milioane tocmai a fost DAT AFARA! A ramas pe drumuri dupa ce echipa l-a anuntat ca nu mai e in lot

A fost marea surpriza a lui Radoi la FCSB, iar Beclai i-a facut contract beton!

Pustiul a primit clauza de reziliere in valoare de 50 de milioane de euro, insa n-a confirmat asteptarile. Ajuns la 21 de ani, Vlad Mihalcea tocmai s-a despartit de Unviersitatea Cluj. Mijlocasul ofensiv a prins 10 meciuri la prima echipa a FCSB intre 2015 si 2017. Becali a fost de cord ca jucatorul sa fie imprumutat la Poli Timisoara sau Clinceni, apoi l-a cedat definitiv la Voluntari. In septembrie 2019, Mihalcea a semnat cu Universitatea Cluj. Nici aici n-a convins. Mihalcea a strans doar 5 aparitii in B si un total de numai 87 de minute!

Mihalcea se afla in grupul de 6 jucatori care nu vor mai continua la U Cluj dupa finalul sezonului. Dur-Bozoanca si Dragos Penescu si-au incheiat imprumuturile de la Viitorul, respectiv FC Botosani, in timp ce Takacs, Nicholas si Mihalcea si-au incheiat contractele si nu au mai primit altele noi. Andrei Muresan, fostul fundas de la CFR, Bistrita sau Astra, a decis sa renunte la cariera de jucator profesionist.

Vlad Mihalcea a fost marea surpriza a campaniei de achizitii de la FCSB in 2015, cand Radoi l-a adus de la Brasov. Tehnica sa fantastica le-a luat ochii fanilor, dar si lui Becali. Patronul i-a stabilit o clauza de reziliere uriasa, in valoare de 50 de milioane de euro!