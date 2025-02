Fundașul Vlad Chiricheș a fost reprofilat în mijlocaș după revenirea la FCSB, înregistrând evoluții foarte bune în tricoul roș-albastru pe noua poziție.



Dică, fost internațional cu o carieră impresionantă atât pe teren, cât și pe banca tehnică, a susținut că reprofilarea lui Chiricheș de la fundaș la mijlocaș a fost una dintre cele mai inspirate decizii ale sezonului.

Dică, impresionat de Vlad Chiricheș



"Anul ăsta, un mare câștig este Chiricheș, poate cel mai bun mijlocaș central din România în acest moment. A fost inspirația celor de acolo că i-au schimbat poziția, în mijlocaș central, și se descurcă foarte bine. Tănase joacă bine de când s-a întors. Și Olaru, trăgea echipa după el înainte de accidentare.



Plus Cisotti, un jucător bun, care s-a implicat foarte bine, primește, dă mai departe, ajunge la finalizare, are personalitate. În momentul de față, cu Șut și Chiricheș, FCSB are cel mai bun mijloc din țară", a spus Nicolae Dică, potrivit Digisport.



Vlad Chiricheș a jucat 25 de meciuri în acest sezon la FCSB și a reușit un assist. Cota sa de piață este de 300.000 de euro, potrivit Transfermarkt.