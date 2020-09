Ruben Albes a vorbit despre Karanovic si Caiado! Ce spune antrenorul despre jucatorii care au evoluat pentru FCSB in Europa League! 

Ruben Albes a reusit a doua victorie consecutiva in meciul cu Botosani, scor 2-1.

Antrenorul a vorbit dupa meci despre cei doi jucatori care au fost trimisi sa ajute FCSB, dezvaluind de asemenea si motivul pentru care echipa evolueaza din ce in ce mai bine.

"Zilnic, nu doar la meci, au multa foame de joc, pasiune. Toti suporterii echipei trebuie sa fie mandri de formatia asta. Astazi a fost un meci greu dar echipa a raspuns incredibil. Cei doi nu au fost la meci, dar in aceasta echipa nu evolueaza doar cei 11 din teren, jucatorii de pe banca trebuie sa fie pregatiti oricand sa ajute echipa. Suntem in a cincea etapa, nu am facut nimic deocamdata, in meciul urmator trebuie sa ne imbunatatim jocul, sa pastram pasiunea si vedem unde putem ajunge. Transferuri? Ii asteptam pe Caiado si Karanovic deocamdata, prioritatea e sa revina. Inteleg ca jucatorii isi doresc sa joace in Europa League, e important sa joace fotbal, sa reprezinte Romania", a declarat dupa meci, Ruben Albes.