Jucătorul care a izbucnit în lacrimi după ce nu a fost lăsat la CFR Cluj: "E șansa mea!"

Recunoscut pentru apropierea de echipa de fotbal, Gentea a dezvăluit că s-a implicat personal pentru a-l transfera la FC Argeș pe Alexandru Ișfan, de la CS Mioveni, în vara anului trecut.

Alexandru Ișfan, în lacrimi după ce a ratat transferul la CFR Cluj: "E șansa mea!"

Ișfan are evoluții foarte bune în tricoul lui FC Argeș, iar în această iarnă a apărut informația potrivit căreia CFR Cluj a oferit 300.000 de euro pentru transferul mijlocașului de 22 de ani. Piteștenii au refuzat, iar Cristian Gentea a recunoscut că jucătorul născut la Mioveni a fost foarte afectat de această decizie.

Primarul Piteștiului spune că FC Argeș nu se grăbește să renunțe la jucătorii de perspectivă, cum ar fi Ișfan sau Grigore Turda, ultimul fiind și pe lista lui FCSB.

"Eu nu m-am implicat niciodată să aduc un jucător sau să impun vreun jucător. Prepeliță vă va spune că n-am făcut niciodată așa ceva. Singurul jucător în al cărui transfer m-am implicat, la solicitarea lui Prepeliță, a fost Ișfan. Am fost rugat să vorbesc cu primarul Mioveniului. Atât și nimic mai mult. Am primit o ofertă de la CFR Cluj pentru Ișfan. Am vorbit cu domnul Bilașco, dar și pe alte canale. Nu s-a spus niciodată de o sumă de transfer.



Da, ni s-a spus că îl doresc pe Ișfan la Cluj, iar eu am spus că Ișfan trebuie să joace încă o bună perioadă de timp la Pitești, unde trebuie să și demonstreze că merită să facă un pas mai departe. L-am avut în birou și l-am lăsat aici plângând pentru că spunea că nu îl înțeleg și șansa lui e CFR Cluj. I-am spus: 'Șansa ta e FC Argeș!'. El n-ar fi jucat la Cluj, el trebuie să joace aici, să demonstreze, iar apoi poate să plece.



Avem oferte și pentru alți jucători. Și pentru Turda avem solicitări, dar am vorbit cu amândoi și au înțeles că noi vrem să facem o echipă foarte competitivă la Pitești și să încercăm să ne apropiem măcar de ce au făcut marii jucători ai echipei FC Argeș", a spus Cristian Gentea, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro X.

Alexandru Ișfan, aflat la primul sezon în Liga 1, a jucat în 33 de meciuri din actuala stagiune la FC Argeș, a marcat patru goluri și a oferit o pasă decisivă.