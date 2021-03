Dinamo si FCSB, la un pas de un record INCREDIBIL! Cum pot ros-albastrii sa-si UMILEASCA rivalii in urmatoarea etapa din Liga 1 

FCSB este lider in Liga 1 dupa 25 de etape, in timp ce Dinamo se afla doar pe locul 13.

Intre cele doua mari rivale din fotbalul romanesc este in acest moment o diferenta de 28 de puncte. Potrivit GSP, aceasta este a doua cea mai mare diferenta care a existat vreodata intre Dinamo si FCSB.

In plus, daca ros-albastrii se vor impune in urmatoarea etapa a Ligii 1, iar Dinamo nu va reusi sa castige, s-ar stabili un nou record, negativ pentru dinamovisti.

Cea mai mare diferenta care a existat vreodata intre FCSB si Dinamo s-a inregistrat in sezonul 1999/00, cand "cainii rosii" au avut un avans de 29 de puncte in fata rivalilor.

Acum diferenta este de 28 de puncte in favoarea echipei lui Becali, iar daca FCSB se va impune in fata celor de la Gaz Metan, in timp ce Dinamo nu va reusi sa castige meciul urmator, cu FC Voluntari, diferenta ar putea creste la 30-31 de puncte.

Dinamo a fost la o diferenta semnificativa fata de FCSB doar de doua ori in istorie, in 1955 (19 puncte) si in sezonul 1999/00 (29 de puncte), in timp ce FCSB s-a remarcat de 5 ori fata de marii rivali.