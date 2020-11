Jucatorii Astrei ii cer banii lui Niculae dupa victoria cu Hermannstadt: "Ne batem pentru fiecare victorie! Cred ca meritam si banii" 

Astra s-a impus in deplasare, impotriva lui Hermannstadt, scor 1-0, intr-un meci din etapa a 11-a a Ligii 1.

La Giurgiu inca sunt probleme cu banii, iar plata restantelor nu a fost facuta in totalitate. Jucatorii Astrei spera sa primeasca banii cat mai curand. Valentin Gheorghe, marcatorul golului de 3 puncte in meciul de azi, a spus ca jucatorii au inceput sa lupte pentru ficare victorie si merita banii.

"Sper sa nu mai asteptam. Speram sa se rezolve. Am inteles ca avem promisiuni ca o sa se rezolve. Sa speram ca saptamana aceasta o sa se rezolve din probleme, pentru ca fiecare dintre noi avem nevoie si speram sa primim ceva. Atata timp cat ne facem treaba, am inceput sa adunam puncte, sa castigam, sa ne batem pentru fiecare victorie, cred ca meritam si banii", a spus Gheorghe.

Constantin Dima a dezvaluit ca la club au venit 'semnale' ca banii vor ajunge la jucatori, tutusi el a dat de inteles ca nu este convins de acest lucru suta la suta.

"Este o situatie care a apasat putin vestiarul, de asta am si inceput mai greu campionatul. E o diferenta mare intre rezultatele pe care le-am avut anul trecut si cele din sezonul acesta. Va dati seama s-a reflectat in jocul nostru si a fost destul de greu sa revenim. Speram sa se indrepte. Am primit semanele ca se va indrepta situatia, acum ramane de vazut", a declarat Dima.