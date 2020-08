Academica a reusit prima mutare importanta pe piata transferurilor.

Clinceniul l-a adus pe bulgarul Georgi Pashov, ultima data la Ararat-Armenia. Pashov e fundas dreapta si are meciuri in nationala Bulgariei, pentru care a jucat anul trecut in 3 partide.



Mama sa are origini africane, iar tatal sau este din Ucraina. Pashov a jucat in prima liga bulgara pentru Slavia Sofia, Lokomotiv Plovdiv sau Etar Veliko Tarnovo.