FOTO | Ruben Albes are cheia catre inima Anamariei Prodan! Impresara, mai fericita ca niciodata in tribunele de la Clinceni!

Anamaria Prodan a fost in tribune la meciul disputat de FC Hermannstadt la Clinceni.

Partida, a sasea fara infrangere pentru sibieni, s-a incheiat cu scorul de 2-0, lucru care a bucurat-o foarte tare pe impresara.

Ea a sarbatorit golurile emotionata, zambetul larg fiindu-i vizibil in ciuda mastii de protectie pe care o purta.

Anamaria Prodan a asistat si in etapa precedenta la meciul cu FC Viitorul, la finalul caruia a oferit imagini care au starnit reactii pe tot internetul.

Ea a fost vazuta coborand pe gazon pentru a-l felicita pe antrenorul Ruben Albes, lucru care este interzis de noile protocoale medicale.

Impresara s-a aparat, spunand ca toti jucatorii plecasera in momentul in care ea a intrat in Zona 1.