Mai bine vine la CLINCENI! :) INCREDIBIL cat de jos a ajuns Yaya Toure la doar doi ani de cand era ZEU la City! Cu cine se antreneaza

Yaya Toure incearca sa se mentina in forma alaturi de jucatorii de la Leyton Orient. El este liber de contract de la inceputul acestui an, dupa despartirea de Qingdao Huanghai, si spera sa obtina un nou contract dupa ce se vor ridica restrictiile de calatorie.

Fotbalistul in varsta de 37 de ani a trecut, de-a lungul carierei, pe la Barcelona, Manchestery City, Monaco, Beveren si Metalurg Donetk, echipe alaturi de care a cucerit 18 trofee.

Printre altele, Yaya Toure are in palmares doua titluri in Spania si un trofeul al Ligii Campionilor, adjudecate in perioada 2007-2010, cand a facut parte din lotul Barcelonei. Echipa de atunci, pregatita de Pep Guardiola, este in opinia multora cea mai buna formatie de pe Camp Nou din istorie.

???? Who have we got here then?

It's only three-time Premier League, Champions League, La Liga and African Cup of Nations winner Yaya Touré.

There he is look, in his Leyton Orient top at training this morning.#LOFC #OnlyOneOrient pic.twitter.com/nvX99rro4Y