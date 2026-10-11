Cotat la 60 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Harry Kane s-a transferat în Bavaria în vara lui 2023, după ce Bayern le-a plătit celor de la Tottenham 95 de milioane de euro pentru serviciile londonezului.

La Munchen, Kane a înscris 152 de goluri în 155 de apariții în toate competițiile și, pe deasupra, și-a trecut în cont și 37 de pase decisive

E gata! Harry Kane semnează: contract până în 2030

Conform jurnalistului sportiv Nicolo Schira, expert în transferuri, Harry Kane și Bayern Munchen se pregătesc de prelungirea colaborării. Italianul a evidențiat că cele două părți lucrează pentru extinderea înțelegerii contractuale până în 2030.

”Harry Kane este așteptat să își prelungească în următoarele zile contractul cu Bayern Munchen. Un nou acord, valabil până în 2030, este deja pregătit.

Mai multe cluburi importante din Europa și Arabia Saudită l-au contactat pe atacant în vara trecută, însă prioritatea acestuia a fost să continue la Bayern Munchen”, a scris Nicolo Schira.

FC Bayern se află pe locul secund în clasamentul din Bundesliga cu 11 puncte după cinci etape. Formația dirijată de Vincent Kompany a bifat trei victorii, la care s-au adăugat două rezultate de egalitate.

”Kane e câștigătorul Balonului de Aur”

Decernarea Balonului de Aur va avea loc la Londra, pe 26 octombrie, la London Palladium Theatre. Va fi ceremonia cu numărul 70, în care-i va fi adus un omagiu lui Stanley Matthews, primul câștigător al trofeului mult râvnit, în 1956.

Thomas Tuchel, selecționerul Angliei, consideră că Harry Kane trebuie să câștige Balonul de Aur în acest an. Antrenorul a pedalat pe ideea că fotbalistul a avut un sezon incredibil la Bayern și a făcut o figură frumoasă și la CM 2026.

”Harry Kane e câștigătorul Balonului de Aur în acest an, în opinia mea. După acest sezon, da. Mai bine de 70 de goluri. Trei trofee la Bayern. Semifinale la Cupa Mondială și Cahmpions League”, a spus Thomas Tuchel, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.