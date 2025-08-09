Cele două echipe și-au dat întâlnire sâmbătă seară de la ora 21:30, în etapa cu numărul 5 din sezonul regulat al SuperLigii României. La capătul celor 90 de minute, ”U” Cluj și Petrolul Ploiești au împărțit punctele.



Ioan Ovidiu Sabău, fără menajamente după remiza de la Cluj: ”Mentalitate de echipă mediocră! Au intrat cu un aer de vedete, e rușinos!”



Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul ardelenilor, s-a arătat extrem de deranjat de maniera în care elevii săi au evoluat împotriva Petrolului. Tehnicianul a sugerat că jucătorii nu au dat maximum și, cu atât mai mult, cei care au intrat nu ar fi adus niciun plus.



”Se vede că nu sunt satisfăcut, nu? Prima repriză a fost bună, puteam face 2-0. Am avut situații clare. Dar nu am avut acea dorință de a înscrie. Am avut posesia, am jucat rapid. După pauză, încet-încet, anumiți jucători au scăzuți ca ritm, ca intensitate. Destul de lenți, previzibili. Multe mingi pierdute.

Am făcut schimbările, din păcate, pot spune că am fost total neinspirat. Practic, jucătorii de pe margine, din păcate, nu au ajutat cu absolut nimic echipa. E trist să vorbești de jucătorii pe care tu-i antrenezi, dar e rușinos să nu te bați pentru minge, să nu-ți ajuți coechipierii. Probabil că sunt supărați, mulți au câștigat multe campionate și probabil au intrat cu un aer de vedete. Au intrat foarte, foarte slab din păcate.



Multe nu se leagă. Mentalitate de echipă mediocră. Senzația asta o dăm. Se vede starea și lipsa de implicare. De dorință, de a realiza mai multe, de a fi mai sus, de a te face să te simți bine că intri pe teren și joci fotbal. Ai drepturi, dar și obligații. Eu mă raportez la cum am fost eu ca jucător. Nu am cedat în niciun moment, nu acceptam să joc slab. Mă raportez la mine și compar. E diferență. Nu ai cum să compari. Greșesc eu.



Fiecare ar trebui să-și analizeze evoluțiile, ca să nu stai cu capul plecat în fața fanilor”, a spus Sabău.



Jovo Lukic (44') și Bogdan Marian (71') au fost marcatorii.



După această remiză, ”U” Cluj se află pe locul șase cu șase puncte, în timp ce Petrolul Ploiești se situează pe locul nouă cu cinci puncte înregistrate după cinci etape.

