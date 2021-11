Joacă Neluțu Varga la două capete? Cristi Balaj e aproape de campioana României, însă Dani Coman revine în discuții

În acest sens, CFR Cluj, patronată de Neluțu Varga, a contactat mai mulți potențiali aleși, în final rămânând cu două variante. Dani Coman, președinte la Hermmanstadt, respectiv Cristi Balaj, președintele ANAD. Ambii au refuzat ulterior echipa, însă discuțiile au fosr reluate.

Două soluții pentru biroul principal de la CFR

Cristi Balaj a anunțat că va pleca de la ANAD și va semna cu CFR Cluj, deoarece a fost convins de proiectul ambițios pus la cale de ardelenii. Totuși, și Dani Coman ar putea ajunge la Cluj.

Dacă va accepta, fostul internațional va avea o funție de conducere și va fi în subordinea lui Cristi Balaj. Dani Coman a confirmat discuțiile.

„Deocamdată, suntem în grafic (n.r. – la Hermannstadt), suntem pe locul doi. Avem un meci extrem de greu sâmbătă. Va fi greu să ne îndeplinim obiectivul, dar cred cu tărie că o putem face. Dacă toți, patron, suporteri, vor fi alături de noi, atunci această echipă va juca în prima ligă la anul.

Echipa nu e a mea… azi sunt, mâine nu mai sunt. Așa e fotbalul! Echipa e a Sibiului, e a oamenilor de acolo. Meritele din momentul de față le au patronii, care au decis să reinvestească. Sunt de apreciat că vor să lupte pentru a promova.

Sunt discuții cu CFR Cluj, dar avem un meci mult prea important sâmbătă pentru a mă gândi la altceva. Mă gândesc doar la acest meci”, a spus Daniel Coman, în cadrul unei emisiuni Digi Sport.

Cristi Balaj și-a anunțat plecarea de la ANAD

„Nu a fost o decizie ușoară, însă am luat în calcul toate aspectele și m-am hotărât. Părăsesc Agenția Națională Anti Doping cu fruntea sus, mândru de ceea ce am realizat aici. Și mă bucur mai ales pentru că știu că ceea ce am clădit rămâne pe mâini bune. Colectivul ANAD formează o echipă de excepție, cu profesioniști alături de care am avut o reală plăcere să lucrez

Voi discuta despre subiectul CFR când voi ajunge acolo. Las în urmă proiecte concrete și acum am ocazia să demonstrez în fotbal ce am făcut la ANAD.”, a spus Cristi Balaj.