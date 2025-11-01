Cele două echipe și-au dat întâlnire la Clinceni sâmbătă seară, de la ora 17:30, în etapa cu numărul 15 din sezonul regulat al Superligii României.



La capătul celor 90 de minute, echipa pregătită de Andrei Prepeliță a înregistrat al patrulea eșec consecutiv în campionat.



După 15 meciuri desfășurate în sezonul regulat, Unirea Slobozia se află pe locul opt cu 18 puncte. Cinci victorii, trei remize și șapte eșecuri au ialomițenii.



Jean Vlădoiu pune punctul pe ”i” după ce Slobozia a mai înregistrat o înfrângere: ”Cel mai slab meci al nostru”



Jean Vlădoiu, antrenorul din acte al Unirii Sloboziei, a vorbit la flash-interviu după eșecul cu FC Argeș și a evidențiat că echipa a arătat extrem de rău.



”Sunt dezamăgit, vă dați seama, aș fi dorit să câștigăm astăzi. A fost un meci de luptă, dar din păcate am pierdut. N-am reușit să marcăm, dar la felul în care ne-am prezentat nu cred că meritam mai mult în această seară.



Asta vorbeam cu Andrei, nu prea am înțeles. Avem jucători valoroși, nu înțelegem de ce această teamă de a juca. Joci fotbal, îți faci meseria. Este cel mai slab meci al nostru de până acum. S-a terminat, asta este. Nu am pierdut nimic, avem 18 puncte, va trebui să ne concentrăm pe viitor pentru că avem nevoie de puncte pentru a supraviețui în Superligă în acest sezon.



Dacă până acum am înțeles că am jucat cu echipe titrate, care se bat la titlu, sigur că în meciul cu FC Argeș ne-am fi dorit să vedem atitudine, determinare, acea echipă care-și dorește în orice moment să câștige. Nu am văzut-o și asta ne-a costat 3 puncte.



Poate dacă eram mai atenți și am fi evitat acea fază am fi scos un 0-0, dar tot am fi fost dezamăgiți de joc. Mă așteptam la mai mult din partea unor jucători pe care i-am adus și integrat, dar se pare că am avut o seară nefastă.



Ne pregătim, suntem conștienți că nu vom avea niciun meci ușor. Cert este că ne-am fi dorit să vedem că anumiți jucători sunt la un anumit nivel, că joacă fără teamă, pun presiune pe adversar la jocurile de acasă.



Cred că asta este cea mai mare dezamăgire, când vezi că jucătorilor tăi le este efectiv teamă să joace fotbal. Este ceva ce nu agreez, nu accept de nicio culoare”, a spus Jean Vlădoiu.

