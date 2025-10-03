Cotat la 600.000 de euro de site-urile de specialitate, Jayson Papeau a semnat la începutul lui octombrie cu Unirea Slobozia, după ce s-a despărțit de Al Markhiya.



Papeau a mai evoluat în Superliga la Rapid, în perioada 2022/24. Giuleștenii l-au vândut în urmă cu mai bine de un an la clubul qatarez.



Jean Vlădoiu a spus când va debuta Jayson Papeau la Slobozia: ”Arată foarte bine la antrenamente”



Unirea Slobozia a pierdut vineri seară cu Dinamo, în potopul de la Clinceni, cu 0-1. La meci a fost prezent și Jayson Papeau, iar la flash-interviu, antrenorul ialomițenilor, Jean Vlădoiu a sugerat că francezul ar putea debuta la echipă în etapa următoare.



”Asta a fost. Ne așteaptă meciuri grele. Băieții au luptat până în ultimul minut. Pe un asemenea teren s-au adaptat mai bine cei de la Dinamo.



Ne pregătim pentru următoarele meciuri. Ne pregătim în pauză și vedem ce facem după.



(n.r. despre transferul lui Jayson Papeau) Arăta foarte bine la antrenamente. E un jucător care ține de minge. Abia așteptăm să lucrăm cu el. E o opțiune pentru următorul meci”, a spus Jean Vlădoiu după meci.

