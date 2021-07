Iuliu Muresan este sceptic in privinta aducerii unui actionar de renume la club: "Este imposibil, nu vor sa se implice in fotbal"

Dinamo se afla in insolventa.

Clubul i-a pierdut pe jucatorii Diego Fabbrini si Adam Nemec, dar si pe antrenorul Dusan Uhrin, care va fi inlocuit cu Dario Bonetti. Iuliu Muresan, administratorul special al lui Dinamo spera sa reuseasca sa aduca un actionar puternic alaturi de club, insa este sceptic in aceasta privinta.

"Este imposibil sa mai lucram impreuna si la Dinamo. Domnul Arpad Paszkany nu mai vrea nici el sa se implice in fotbal si nici nu mai are asa de multe afaceri in Romania.

M-as bucura foarte tare daca ar veni la Dinamo ca investitor si plus ca as avea si un partener cu care pot discuta la modul profesionist.

Dar, la fel ca si in cazul lui Cristi Borcea, este imposibil ca domnul Paszkany sa vina alaturi de noi, din pacate", a spus Iuliu Muresan in direct la Realitatea TV.