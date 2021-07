"Am spus ca vreau sa execut un penalty!" Criticat de fani, unul dintre jucatorii englezi a rabufnit pe retelele de socializare

Reactiile de dupa finala continua sa apara.

Anglia a avut o ocazie unica de castiga Campionatul European chiar pe Wembley, in fata propriilor fani, insa loteria penalty-urilor a facut ca Italia sa duca trofeul acasa, iar baietii pregatiti de Gareth Southgate sa continue sa nu aiba vreo cupa noua in vitrina din 1966 incoace.

In presa a fost aspru criticat atat selectionerul englez, cat si mai multi fotbalisti cu experienta din lot, in special din cauza faptului ca Bukayo Saka, tanarul mijlocas de la Arsenal de doar 19 ani a executat ultimul penalty, pe care l-a si ratat si a oferit victoria Italiei. Multi specialisti au vorbit de lipsa de curaj si responsabilitate a mai multor jucatori, precum Sterling, Stones sau Grealish, iar acesta din urma raspunde acuzatiilor.

"Am spus ca vreau sa execut un penalty. Antrenorul a avut atatea decizii bune de-a lungul turneului si merita sustinere, dar nu vreau ca lumea sa ma judece si critice, in conditiile in care am zis ca vreau sa bat un penalty", a spus Jack Grealish pe retelele de socializare.