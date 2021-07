VIDEO | Italienii au facut senzatie in autocar! Cum s-au bucurat dupa ce au castigat EURO 2020

Italia s-a impus in finala Campionatului European.

Dupa 1-1 in timpul regulamentar, reusitele fiind semnate de Shaw si Chiellini, Italia a reusit sa castige la loviturile de la 11 metri, dupa ce a transformaât prin Berardi, Bonucci si Bernardeschi.

Nationala Angliei nu a reusit sa castige trofeul, chiar daca a jucat la ea acasa. Au condus inca din minutul doi, insa au cedat la loviturile de departajare. Englezii isi doreau cu disperare sa castige primul campionat european din istoria lor.

In schimb, sarbatoarea italienilor a fost una pe masura. Acestia au dat drumul la petrecere chiar in casa Angliei, pe Wembley, insa bucuria a continuat si in autocar, in drum spre aeroport.

Tantas veces lo cantaron con pasión en la previa de cada partido, ¿cómo no hacerlo tras coronarse como campeones de la #EURO2020? El plantel italiano, el himno, la gloria... pic.twitter.com/w5Xrh9Lo1q — SportsCenter (@SC_ESPN) July 12, 2021