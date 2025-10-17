Atacantul algerian, care a semnat cu CFR pe un an cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon, are un CV impresionant: a fost legitimat la echipe precum Leicester, Newcastle, Lyon sau Anderlecht.



Joi seară, în etapa #5 restantă cu Csikszereda, la Miercurea Ciuc, Slimani a intrat în minutul 69 în locul lui Damjan Djokovic și, la prima atingere de balon, și-a și trecut numele pe tabela de marcaj (71').



Islam Slimani a lăudat trei jucători din Superliga: ”Pot avea cariere frumoase”



După meci, algerianul a ținut să laude trei fotbaliști de la CFR Cluj, despre care a spus că ar putea avea cariere frumoase. E vorba despre Louis Munteanu, Lorenzo Bilboc și Andres Sfaiț.



”Cred că este un campionat dur, fizic, cu mulți jucători tineri, valoroși. Sper să rămân cât mai mult timp aici. Îmi doresc să ajut și prin contribuția mea să aduc echipa cât mai aproape de victorie.



Sunt jucători buni la noi, tineri, Munteanu, Biliboc, Sfaiț, care pot avea cariere frumoase”, au fost cuvintele lui Islam Slimani.



După remiza de joi, CFR Cluj a urcat pe locul 11 în clasament cu 13 puncte, fiind la egalitate cu campioana en-titre, FCSB. Ardelenii au două victorii, șapte remize și trei eșecuri în noua stagiune.

