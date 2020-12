Isi pun toate sperantele in FCSB! Cine spera sa se imbogateasca dupa transferul uneia dintre "perlele" lui Gigi Becali. "E cel mai bun dribleur roman"

Olimpiu Morutan a ajuns la FCSB in urma transferului de la FC Botosani.

Oficialii moldovenilor spera sa se imbogateasca in urma transferului mijlocasului in varsta de 21 de ani la un club mare din Europa. Valeriu Iftime este convins ca ar putea incasa cel putin 2 milioane de euro pentru el.

"Acum Morutan nu ma mai baga in seama. A gresit ca nu a terminat liceul. Si nu-l va mai termina niciodata! Nu va mai da BAC-ul. Crezi ca mai invata el geografie si matematica? Niciodata! I-am zis sa mai stea o jumatate de an la mine, sa dea BAC-ul si apoi poate pleca linistit. N-a vrut!

Am facut putin misto de el si nu m-a mai bagat in seama. Dar e jucator de numar 10. Daca va continua asa si nu si-o va lua in cap, poate fi un transfer pe o suma uriata. FCSB are o echipa de bijuterii.

Cred ca mai putem lua 2 milioane de pe urma transferului sau. Mai am niste clauze pe acolo. Totusi, cand l-am dat, l-am dat cu inima. Ca pe oamenii ca Gigi nu-i prostesti la bani, au miros. Ar fi un castig formidabil sa mai luam 2 milioane. Acum nu-l ia nimeni cu 10 milioane, cum spera patronul de acolo. Poate 3-4 milioane.



Daca mai joaca asa un an de zile si ajunge numar 10 in nationala mare, atunci creste. E cel mai bun dribleur, n-o face cu efort ca Stanciu sau Ianis Hagi, Morutan te prosteste. Plus ca e altruist, asta e nativ. Parca n-ar vrea sa se vanda. Bravo lui! Poate fi cel mai scump transfer din Romania", a declarat Iftime, potrivit GSP.

Olimpiu Morutan este intr-o forma foarte buna, reusind 3 goluri si 9 assist-uri in cele 13 aparitii din acest sezon in tricoul ros-albastrilor.