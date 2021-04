Isi ia din nou teapa Becali? CFR, aproape sa nu plateasca niciun ban pentru transfer. Cu ce jucator s-ar fi inteles: "Sunt suspiciuni ca a semnat deja!"

CFR continua lupta cu FCSB si pe piata transferurilor.

Campioana din ultimele 3 sezoane e aproape sa-l aduca de la Sepsi pe Rachid Bouhenna. Aparatorul de 29 de ani a fost capitan la Sepsi in ultimul an si jumatate. Algerianul devine liber de contract la finalul campionatului.

Leo Grozavu, antrenorul lui Sepsi, l-a lasat pe Bouhenna in afara lotului la partida cu CFR, din urma cu doua etape. Duminica seara, contra FCSB, Bouhemma a jucat si a avut o contributie majora la victoria de la Giurgiu. El i-a trimis mingea in fata portii lui Mitrea la golul din care s-a facut 2-1 pentru echipa din Sf. Gheorghe.

"Am considerat ca a facut greseli si ca nu e in masura sa joace cu CFR. Nici eu nu sunt convins daca a semnat sau nu cu CFR. Am hotarat sa nu-l iau in lot. Sunt suspiciuni ca a semnat cu CFR, asa ca am spus ca e mai bine sa-l ferim si pe el de suspiciuni, dar si pe noi", a explicat Grozavu inaintea partidei cu FCSB.

Bouhenna a fost dorit la FCSB atat dupa finalul campionatului trecut, cat si in toamna, cand FCSB se lupta cu COVID-ul si avea nevoie de intariri urgente pentru Europa. Bouhenna a avut oferta pe masa, dar a hotarat s-o refuze. Becali spera ca va putea sa-l aduca in aceasta vara, liber.