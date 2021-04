Becali a incercat sa dea o super lovitura si sa-l aduga gratis pe Nita la FCSB! Dezvaluiri de ultima ora

Florin Nita si-a prelungit contractul cu Sparta pe inca doi ani.

Goalkeeperul de 33 de ani ar fi fost dorit inapoi de FCSB, dar numai in conditiile in care venea liber de contract in ianuarie. Sparta nu i-a dat drumul, apoi Nita a ajuns sa semneze prelungirea in urma unor evolutii fantastice.

"Au fost niste discutii cu FCSB, dar nu atat de avansate cum s-a scris sau cum s-a crezut. Nu s-a ajuns la niciun acord, pentru ca cei de aici mi-au spus clar ca nu imi vor da drumul sa plec. Din momentul acela, si eu am lasat-o asa, nu am mai insistat. Voia lui Dumnezeu a fost ca eu sa semnez prelungirea cu Sparga. Cred ca a fost o alegere buna", a spus Nita pentru Fanatik.

Titularul din poarta Romaniei nu exclude revenirea la ros-albastri dupa ce-si va incheia socotelile cu Sparta.

"Vedem ce ne rezerva viata. Nu stim astazi ce facem maine, dar peste doi sau trei ani. Nu stiu ce sa spun acum. Imi doresc sa am o viata sportiva cat mai lunga, ma rog la Dumnezeu sa fiu sanatos, sa nu am accidentari. In rest, daca o sa raman la fel de serios si o sa-mi vad de treaba, cred ca o sa mai joc mult timp de acum incolo", a explicat Nita.

Prieten bun cu Chipciu, Nita a fost chemat la CFR. N-a dat curs ofertei: "Nu a fost nimic oficial, Alex Chipciu m-a intrebat ce am de gand si i-am zis sa mai asteptam putin. Alex e prietenul meu, vorbim tot timpul, asa cum discut si cu Vatajelu, care a fost la Sparta, dar si cu Stanciu, care acum e la Slavia".