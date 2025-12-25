Cu 11 goluri marcate în Superliga și alte două în Cupa României, Alex Dobre a fost cel mai important jucător de la Rapid în această primă parte a sezonului. Din acest sezon, primul după retragerea lui Cristi Săpunaru, fostul jucător de la Bournemouth, Dijon sau Famalicao a devenit și căpitanul giuleștenilor.



Robert Niță: "Alex Dobre are de câștigat un trofeu cu Rapidul, iar după se poate gândi și mai departe"

În perioada recentă, în presă au apărut informații potrivit cărora Dobre ar fi monitorizat de Utrecht, formație din Olanda. Rapid ar putea face o afacere excelentă, având în vedere că extrema a sosit gratis în Giulești, după ce rămăsese fără echipă în urma despărțirii de Famalicao.



Totuși, Robert Niță (48 de ani) nu crede că este momentul ca Dobre să plece de la Rapid. Fostul atacant, un apropiat al conducerii din Giulești, îl sfătuiește pe jucător să rămână la echipă cel puțin până în vară, să aducă un trofeu, iar abia ulterior să se gândească la o nouă plecare în străinătate.

"Alex Dobre este unul dintre cei mai buni jucători din campionatul intern, este un marcator, e un jucător care din punct de vedere fizic poate face față fără probleme în campionate puternice. Dar, din punctul meu de vedere, Dobre are de câștigat un trofeu cu Rapidul, iar după se poate gândi și mai departe.



E un jucător care a intrat de curând în anturajul echipei naționale, e unul dintre liderii Rapidului. Cifrele sunt de partea lui, este marcator, este locomotiva Rapidului de multe ori și cred că ar trebui să consolideze poziția Rapidului, să facă pasul spre titularizare la echipa națională, iar după aceea să se gândească la plecare", a spus Robert Niță, într-un interviu pentru PRO TV.

Robert Niță: "Dobre, rapidistul anului"

Robert Niță crede că Alex Dobre ar merita titlul de fotbalistul anului la Rapid, însă aduce în discuție și alți jucători cu evoluții solide în acest sezon sub comanda lui Costel Gâlcă.



"Rapidistul anului cred că a fost marcatorul, adică Alex Dobre. El poate fi declarat jucătorul campionatului până în momentul de față la Rapid. Dar mai sunt. Mai este Christensen, mai este Petrila, iar apărarea a fost etape la rând cea mai bună. Cel mai bun jucător U21 joacă la Rapid. Sunt lucruri îmbucurătoare care obligă pentru anul viitor", a mai spus Niță.

