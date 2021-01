Iordanescu nu a fost multumit, chiar daca echipa lui a castigat! "Cea mai slaba repriza de cand sunt la CFR!" Discursul antrenorului din vestiar

CFR Cluj s-a impus in deplasarea de la Sepsi, scor 1-0, la capatul unui meci la care ardelenii fost in superioritate numerica timp de 40 de minute.

Dupa meci, antrenorul a remarcat jocul slab facut de echipa sa, dar nu a ezitat sa spuna ca punctele sunt cele mai importante in aceasta parte a campionatului. De asemenea, tehnicianul "feroviarilor" a spus a acesta a fost 'cel mai slab meci' pe care l-a facut echipa lui de cand a venit pe banca campioanei.

"E o victorie, una importanta, si asta ramane. Sunt constient ca de maine vorbim de alte jocuri. Punctele raman. Stiam ca va fi un meci greu, adversarul e bun si, pe deasupra, a avut doua zile in plus de pregatire si refacere. E totusi cea mai slaba prima repriza de cand sunt la CFR. In prima repriza, nu am avut prospetime, am luat decizii gresite, n-am castigat nici prima mingea, nici a doua. Sansa si in mod special Balgradean ne-au ajutat sa intram cu 0-0 la pauza.

In a doua repriza lucrurile au stat altfel. Am apelat la orgoliul jucatorilor. Sigur, am avut si un om in plus. S-au vazut lucruri bune, am marcat. Regretul e ca nu am mai inscris, ca nu am inchis jocul si am tremurat pe final. Raman punctele in clasament, ii felicit pe baieti, dar si echipa gazda, care a facut un meci bun. Sepsi? O formatie care a demonstrat ca poate intra in lupta pentru titlu. Are toate mijloacele, are calitate, sunt o echipa disciplinata si agresiva.

In conditiile de vreme de acum, niciun joc nu e accesibil. Totul se echilibreaza valoric, s-a vazut in competitie ca nimeni nu are meciurile la indemana. Sunt cinci victorii si un egal de cand sunt aici. E important ca nu am primit gol, vom corecta ce a fost rau. Nu lasam un meci sa treaca fara sa fim atenti la el", a declarat Edi Iordanescu.

Dupa aceasta victorie CFR a acumulat 37 de puncte si a egalat-o pe FCSB in clasament, care are un meci mai putin disputat.