BREAKING NEWS | Edi Iordanescu isi aduce golgeter la CFR! Jucatorul pe care a pus ochii campioana Romaniei si ce oferta au facut clujenii

CFR Cluj este in cautare de jucatori.

Antrenorul Edi Iordanescu a declarat ca isi doreste cateva transferuri care sa intareasca echipa. Potrivit GSP, tehnicianul a pus ochii pe un jucator care evolueaza in prima liga a Serbiei.

Este vorba despre Lazar Tufegdzic, mijlocas ofensiv legitimat la Spartak Subotica. Fotbalistul in varsta de 23 de ani, care poate evolua si in atac, este cotat de site-ul transfermarkt.com la 1,8 milioane de euro.

Sarbul mai are contract cu Spartak Subotica pana in vara anului viitor, oficialii clubului dorindu-si 1 milion de euro pentru a-l lasa sa plece.

Prima oferta a celor de la CFR Cluj este in valoare de 800.000 de euro, iar potrivit GSP sunt sanse mari ca transferul sa se concretizeze.

In acest sezon, mijlocasul crescut de Steaua Rosie Belgrad a reusit 11 goluri si 8 assist-uri in cele 21 de meciuri in care a jucat in toate competitiile. El este pe locul 4 in topul marcatorilor din prima liga a Serbiei, cu 9 goluri doar in campionat.

De-a lungul carierei, Lazar Tufegdzic a mai evoluat la FK Bezanija, OFK Belgrad si Sindjelic Bg.