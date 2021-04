Iordanescu, furios pe Hategan dupa ce a luat bataie de la Craiova: "Ia vedeti filmul asta in 3. E rusinos ce a facut! Mi-e rusine sa mai comentez, credeam ca sunt doar greseli"

Edi Iordanescu s-a enervat rau din cauza arbitrajului lui Ovidiu Hategan!

Iordanescu spune ca CFR a avut doua penalty-uri si lasa de inteles ca erorile lui Hategan nu sunt lipsite de intentie.

In final, dezamagit de ratari, Edi s-ar fi multumit cu egalul. Voia sa-l trimita in teren pe Hoban inaintea loviturii libere din care s-a facut 2-1 pentru Craiova. A facut schimbarea numai dupa ce oltenii au intrat in avantaj.

"Putem sa depasim momentul asta, sunt sigur. Pregatisem in final schimbarea cu Hoban ca sa inchidem jocul, am simtit ca trebuie sa acceptam ca nu ne-a intrat mingea, sa securizam ce aveam. Am mers dupa o logica: la momente fixe nu e bine sa schimbi.

Apoi am luat gol. Acum as schimba, poate, daca e sa dam timpul inapoi. Au fost 3 goluri din faze fixe. A fost neinspiratie majora la brigada de arbitri. Mi-e jena sa comentez. Uitati-va la filmul asta in 3. Vedeti Craiova - CFR cu Hategan la mijloc.

Ultima etapa din sezonul trecut, apoi ce s-a intamplat in sezonul regulat si in seara asta. Ajunsesem sa facem haz de necaz pe margine, ca poate ne da un penalty la al 3-lea pe care trebuie sa-l primim. E rusinos. Am luat apararea arbitrajului, am catalogat totul ca erori umane, dar deja sunt prea multe si gandul meu merge spre alta directie", a spus Iordanescu la Digisport.