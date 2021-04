CFR, fara 8 jucatori importanti din sezonul urmator! Cati fotbalisti se despart de FCSB si cum arata topul celor care raman liberi de contract in vara

Echipele din playoff-ul Ligii 1 vor suferi schimbari importante dupa finalul acestui sezon.

Mai multi jucatori importanti ai echipelor din fruntea clasamentului Ligii 1 se afla in ultimele luni de contract. Potrivit site-ului transfermarkt.com, CFR Cluj va ramane fara 8 fotbalisti dupa incheierea acestei stagiuni.

Printre cei mai importanti jucatori ai campioanei Romaniei care sunt aproape de a deveni liberi de contract se remarca Paulo Vinicius, Mario Rondon, Ovidiu Hoban si Ben Youssef.

Universitatea Craiova ramane si ea fara 3 fotbalisti care s-au remarcat in acest sezon, Marius Constantin, Cristi Barbut si Juan Camara, in timp ce din lotul celor de la FCSB vor ramane liberi de contract Ante Vukusic, Alexandru Buziuc, Lucian Filip si Aristidis Soiledis, care nu au adunat, insa, prea multe prezente in acest sezon in tricoul ros-albastru.

Cum arata topul fotbalistilor din playoff care raman liberi de contract la finalul acestui sezon:

Paulo Vinicius (CFR Cluj)

Syam Ben Youssef (CFR Cluj)

Iasmin Latovlevici (CFR Cluj)

Mateo Susic (CFR Cluj)

Ovidiu Hoban (CFR Cluj)

Luis Aurelio (CFR Cluj)

Michael Perreira (CFR Cluj)

Mario Rondon (CFR Cluj)

Marius Constantin (Universitatea Craiova)

Cristi Barbut (Universitatea Craiova)

Juan Camara (Universitatea Craiova)

Florin Stefan (Sepsi Sf. Gheorghe)

Hamidou Keyta (FC Botosani)