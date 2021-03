Iordanescu arunca SAGETI catre Becali dupa ce patronul FCSB l-a numit 'filosof'! "Biblioteca mea e impartita in doua si am carti de filosofie!"

Edi Iordanescu a oferit o prima reactie dupa declaratiile lui Gigi Becali.

Patronul de la FCSB l-a numit marti 'filosof' pe antrenorul ardelenilor. Iordanescu i-a raspuns si a spus ca e interesat de filosofie, iar acasa are o biblioteca mare plina cu carti, care este impartita in doua.

De asemenea, fostul antrenor de la Gaz Metan il contrazice pe Becali in privinta arbitrajului prestat de Istvan Kovacs. Latifundiarul din Pipera l-a criticat aspru pe arbitrul roman si chiar a solicitat sa nu mai fie delegat la meciurile FCSB-ului. Daca nu se va respecta cerinta lui Becali, el a spus ca va retrage echipa de pe teren.

"Am vazut ce a spus Gigi Becali. Chiar imi place sa citesc. Acasa, biblioteca mea e impartita in doua: carti de fotbal si restul. Am si carti de filosofie, carti de psihologice, istorie.

Patronul FCSB-ului reclama penalty-ul la Camora din meciul direct, iar eu am facut referire la acelasi meci. Daca vad ca face referire constant la acel moment, inseamna ca nu are altele. Daca avea altele, le reclama. In acel meci reclamat de domnia sa, am luat 10 galbene! Aveam 7 la pauza, nu stiam pe cine sa mai schimb sa nu ramanem in 10. Poti sa il acuzi pe Istvan Kovacs de orice, dar nu ca nu e un arbitru foarte bun. Pe mine, Kovacs aproape ca m-a eliminat la fiecare meci pe unde m-a aprins", a spus Edi Iordanescu pentru Gazeta Sporturilor.