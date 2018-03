ULTIMA ORA | Anuntul incredibil facut de Liviu Dragnea: "Vor fi construite cateva sute de stadioane in Romania!" Planul dezvaluit azi

Romania va deveni in scurt timp un santier urias.



Cel putin asa anunta Liviu Dragnea. Liderul PSD a fost prezent la Focsani unde a inaugurat un bazin de inot si a declarat ca in urmatorii ani in Romania se vor construi cate sute de stadioane. Focsani, oras care nu are echipa nici macar in liga a doua, va fi una dintre localitatile in care se va construi un stadion nou.



"Focsaniul are nevoie de un stadion. Si nu este un caz singular, este un program de reabilitare si modernizare a stadioanelor existente, unde va fi cazul vom vorbi despre stadioane noi si, de asemenea, un program de realizare a catorva sute de stadioane cu gazon artificial mici, medii si mari, parte din programul nostru complex de dezvoltare a sportului de masa si a celui de performanta", a declarat Liviu Dragnea, conform Agerpres.

Romania ar trebui sa organizeze in 2020 Campionatul European. Tara noastra trebuie sa reabiliteze si sa modernizeze patru stadioane: Steaua, Dinamo, Rapid si Arcul de Triumf. Guvernul a marit apoi miza si a promis ca se vor construi alte 400 de noi stadioane.