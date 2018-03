Casa noua pentru Tatarusanu! FOTO | Nantes a prezentat primele imagini cu ultima BIJUTERIE din Franta: arena arata spectaculos

Tatarusanu va juca pe un stadion ultramodern. Nantes a prezentat primele imagini cu noua arena.

Nantes isi construieste o casa noua, iar primele imagini prezentate de francezi sunt impresionante. YelloPark va avea o capacitate de 40.000 de locuri, acoperis retractabil si un ecran gigant, la 360 de grade.

Nantes se afla in acest moment pe locul 6 in Ligue 1, cu 44 de puncte. Lyon, aflata pe locul patru, ultima pozitie ce trimite in Europa, are 57 de puncte.