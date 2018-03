NEWS ALERT Performanta senzationala: Loredana Toma, TRIPLA CAMPIOANA EUROPEANA! Romanca a dominat concursul

Loredana Toma, campioana mondiala anul trecut la Anaheim, in SUA, a castigat astazi tripla europeana la categoria 63 de kilograme.

Campioana mondiala en titre Loredana Toma a castigat, joi seara, trei medalii de aur, iar Irina Lepsa trei de argint la categoria 63 kg (smuls, aruncat si total) din cadrul Campionatelor Europene de haltere de la Izvorani.

In vârstă de 22 de ani, Loredana Toma a dominat intregul concurs, neavand practic emotii pentru titlul european. Dupa ce si-a adjudecat aurul la smuls, ea a aruncat 121 kg, 126 kg si 131 kg. Ea a fost urmata de cealalta sportiva romana de la categoria 63 kg, Irina Lepsa, ale carei trei incercari au fost toate reusite, 113 kg, 118 kg, 122 kg. Pe locul trei la aruncat s-a clasat sportiva Anni Vuohijoki din Finlanda, cu 112 kg.

Podiumul la total a fost acaparat tot de sportivele romane, Loredana Toma pe primul loc cu 236 kg, Irina Lepsa pe locul secund cu 219 kg, iar pe pozitia a treia Anni Vuohijoki din Finlanda cu 203 kg.

Romania a ajuns la 17 medalii castigate de la inceperea competitiei. Pana acum au cucerit medalii Elena Andries - trei de aur (smuls, aruncat si total) la categoria 48 kg, Ilie Ciotoiu - doua de bronz (aruncat si total) la 56 kg, Ionut Ilie - doua de bronz (aruncat si total) la 62 kg, Andreei Penciu - argint (smuls) si bronz (total) la 58 kg, Maria Grigoriu - bronz (aruncat) la 58 kg, Paul Dumitrascu - argint (aruncat) la 69 kg, Loredana Toma - trei de aur (smuls, aruncat, total) la 63 kg, Irina Lepsa - argint (smuls, aruncat, total) la 63 kg.

Campionatele Europene de haltere la seniori se desfasoara in perioada 26 martie - 1 aprilie in Sala Polivalenta din cadrul Complexului Olimpic de la Izvorani. Romania a mai gazduit Campionatele Europene de haltere seniori in 1972 la Constanta si in 2009 la Bucuresti.