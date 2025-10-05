În vară, s-a discutat despre două oferte oficiale sosite pentru atacantul ajuns în Gruia de la Fiorentina, de la Rennes și de la Valencia.

Ioan Varga: ”Sunt convins că Louis Munteanu va începe să își facă datoria!”

În cele din urmă, transferul atacantului nu s-a mai realizat, ceea ce a provocat tensiuni la CFR Cluj. Totul a culminat cu momentul în care Munteanu nu s-a mai prezentat la antrenamente. Transferul ratat s-a văzut și în forma atacantului. Munteanu nu a mai fost la fel de incisiv ca în stagiunea precedentă.

Totuși, Ioan Varga are mare încredere în atacant și speră că golul și pasa de gol din meciul cu Hermannstadt, scor 2-1, îl vor debloca pe Louis Munteanu, care, în opinia finanțatorului, va reuși să revină la forma care l-a consacrat.

”Am fost mulțumit că am câștigat și s-au deblocat mental băieții. Mă bucur pentru echipă și pentru antrenor, în mod special mă bucur pentru Louis că s-a deblocat și a început să dea goluri.

Sunt ferm convins că în continuare va începe să-și facă datoria la fel cum ne-a învățat și cum merită, pentru că are toate calitățile necesare pentru a ne face fericiți și pe noi, și pe el, și echipa cu goluri frumoase și cu goluri care să ne ajute să ne îndeplinim obiectivele. (…)

Ceea ce pot să spun de Louis, sunt foarte fericit, calitate are cât duce trenul. Important a fost să se refacă după accidentare și să revină cu gol, ceea ce s-a întâmplat. De acum încolo îi urez succes și la echipă la fel”, a spus Ioan Varga, potrivit Fanatik.

