”Șepcile Roșii” a pierdut partida cu FC Argeș din etapa a zecea cu scorul de 0-1, iar la finalul meciului, Ioan Ovidiu Sabău, un antrenor cunoscut pentru diplomația sa, a răbufnit.

Ioan Ovidiu Sabău l-a făcut praf pe Ovidiu Bic

Motivul? Antrenorul ardelenilor a fost scos din minți de gestul făcut de unul dintre elevii săi. Ovidiu Bic a văzut două cartonașe galbene în doar șase minute și și-a lăsat echipa în inferioritate numerică. La scurt timp după eliminarea lui Bic, piteștenii au reușit să deschidă scorul prin Adel Bettaieb.

De altfel, Sabău l-a acuzat pe Ovidiu Bic de faptul că a glumit cu fostul său coleg de la U Cluj, Dorinel Oancea, care a fost și el eliminat spre finalul jocului.

”La experiența lui, nu știu ce-a făcut. Nu știu cum privești tu jocul ăsta de fotbal. Faci glume cu fundașul dreapta, cu Oancea, că ați jucat împreună? N-am înțeles ce s-a întâmplat acolo. Trebuie să fii un om responsabil.

Totuși, e un club important, o echipă cu obiective. Dacă era copil, înțelegeam, dar mi se pare... OK, ești obosit, dar n-ai voie la acest nivel. E contraatac, îl lași să meargă și te duci cu el, ar fi intrat în margine, dar sunt acele momente care decid jocul, când ești neinspirat și iei deciziile proaste.

Nu arătăm ca o echipă de fotbal, în primul rând. Nu aveam acea stare de spirit arătată de adversar. Noi jucăm cu teamă, nu ne asumăm, dăm mingea de la unul la celălalt fără nicio logică în unele momente.

Trebuie să intru în combinații, să mă simt fotbalist. Dacă nu-ți asumi obiective mărețe, e prea puțin. Trebuie să-ți dorești mult mai mult”, a spus Ioan Ovidiu Sabău după meci.

