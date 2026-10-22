Atacantul român Ionuț Cojocaru a marcat două goluri pentru Sliema Wanderers, care a învins-o pe Zabbar cu scorul de 3-2, miercuri seara, în deplasare, într-o partidă din etapa a noua a campionatului de fotbal al Maltei.

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Cojocaru a fost integralist la oaspeți, înscriind în minutele 42 și 57. Celălalt gol al învingătorilor a fost reușit de belgianul Anthony Limbombe (84).

Pentru Zabbar au punctat ghanezul Alfredo Agyeman (54) și italianul Mario Fontanella (81 - penalty).

Cojocaru are 4 goluri marcate în 7 partide pentru Sliema.

În clasament, pe primul loc se află Valletta FC cu 22 de puncte, urmată de Marsaxlokk, 17 puncte, Floriana, 15 puncte (un joc mai puțin), Sliema, 14 puncte, etc.

AGERPRES