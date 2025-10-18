NEWS ALERT Formația din Superliga răsuflă ușurată! Echipa a scăpat de interdicția la transferuri

Alexandru Hațieganu
O formație importantă din Superliga a scăpat de interdicția la transferuri.

Este vorba despre UTA, care avea datorii către jucătorul Ravy Tsouka și din această cauza UEFA a blocat mutările „Bătrânei Doamne”.

Arădenii l-au adu recent pe Marko Stolnik, fundaș central croat, dar nu știau dacă vor putea folosi pentru partida cu Oțelul de duminică, de la 17:30.

UTA a scăpat de interdicția la transferuri după ce a achitat datoria

Arădenii au avut o datorie de 40.000 de euro către Ravy Tsouka,pe care au achitat-o pe 1 octombrie, dar UEFA nu le-a ridicat interdicția celor de la UTA pentru că nu achitaseră și dobânda de 2.000 de euro.

Conform sportarad.ro, sancțiunea nu mai este în vigoare după plata sumei specificate mai sus și Bătrâna Doamnă” se poate baza pentru meciul de duminică pe jucătorul abia venit la echipă.

Acest lucru a fost confirmat și de antrenorul echipei, Adrian Mihalcea.

„În afară de Roman, care este suspendat, îl avem pe Zsori indisponibil de o săptămână. El are o problemă medicală, în timp ce restul lotului este la dispoziția mea, inclusiv cei doi jucători care au venit în ultima perioadă.

Ei sunt bine și din punct de vedere fizic, Stolnik ar trebuie să fie în regulă, dar la Odada cred că trebuie să mai așteptăm documentele necesare legitimării unui jucător extracomunitar”, a spus Adrian Mihalcea la conferința de presă.

Înaintea etapei cu numărul 13 din Superliga, UTA se află pe locul opt în clasament și a adunat 16 puncte în 12 partide jucate.

