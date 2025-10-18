Este vorba despre UTA, care avea datorii către jucătorul Ravy Tsouka și din această cauza UEFA a blocat mutările „Bătrânei Doamne”.

Arădenii l-au adu recent pe Marko Stolnik, fundaș central croat, dar nu știau dacă vor putea folosi pentru partida cu Oțelul de duminică, de la 17:30.



UTA a scăpat de interdicția la transferuri după ce a achitat datoria



Arădenii au avut o datorie de 40.000 de euro către Ravy Tsouka,pe care au achitat-o pe 1 octombrie, dar UEFA nu le-a ridicat interdicția celor de la UTA pentru că nu achitaseră și dobânda de 2.000 de euro.

Conform sportarad.ro, sancțiunea nu mai este în vigoare după plata sumei specificate mai sus și Bătrâna Doamnă” se poate baza pentru meciul de duminică pe jucătorul abia venit la echipă.