Italianul va debuta la U Cluj la meciul cu Oțelul Galați, partidă programată în această seară, de la 16:00.

Ioan Becali l-a propus la U Cluj pe Daniel Pancu

Ioan Becali a dezvăluit că anterior numirii lui Cristiano Bergodi, la prima plecare a lui Ioan Ovidiu Sabău, l-a propus la U Cluj pe nimeni altul decât pe Daniel Pancu, fostul selecționer al reprezentativei U21.

Pancu își dorea însă un contract pe termen lung, iar ”Șepcile Roșii” l-au preferat pe tehnicianul Italian. Deocamdată, Pancu este liber de contract după ce a părăsit naționala de tineret și i-a lăsat locul lui Costin Curelea.

”Eu îl prezentasem la prima demisie a lui Sabău pe Pancu. Bergodi a semnat pe anul acesta și încă un an, Pancu voia să facă echipă acolo în 4-5 ani, nu voia un contract de un an și jumătate, voia un contract de cel puțin 3 ani și jumătate.

Eu nu îi cunosc pe Constantea și pe cei de acolo, doar prin telefon. Oamenii au luat puțin avânt cu participarea asta în cupele europene, au ieșit, e păcat. Armenii sunt sub noi. Bergodi trebuie să fie atent acolo. I-au acceptat toate cerințele, mi-a zis că e perfect, el e mulțumit. (n.r. peste 20.000 de euro?) Nu pot să spun, e contractul lui, știe avocatul”, a povestit Ioan Becali la Fanatik.