Ioan Andone este ultimul antrenor alături de care Dinamo a cucerit eventul, în sezonul 2003/2004. "Fălcosul" crede că Zeljko Kopic este omul care îi poate călca pe urme, însă susține că antrenorul croat are nevoie de câteva întăriri serioase în fereastra de mercato din iarnă.

Ioan Andone, impresionat de Zeljko Kopic: "Un tehnician excepțional. Dinamo n-are cum să scape cupele europene"



Andone este de părere că prioritatea lui Dinamo în mercato ar trebui să fie un număr 9 și anticipează că echipa la care a fost jucător și antrenor are toate șansele de a reveni în cupele europene.



"Lui Dinamo îi mai trebuie transferuri. Le trebuie un atacant central de valoare. Uite, au avut ghinioane cu accidentări acolo, în față. La mijloc și în apărare sunt în regulă, dar le mai trebuie doi-trei titulari. Deci, 5 jucători pentru ca 2-3 jucători să fie titulari.



Acționarii lui Dinamo sunt potenți și sunt convins că vor face ceva transferuri. Până acum nu a apărut nimic, dar sigur vor transfera câțiva jucători.



Kopic, dacă îi dai jucători, își face treaba. Dacă are șansa de a lua titlul sau Cupa, să știți că nu o scapă. El a făcut niște lucruri excepționale. A luat o echipă care se lupta pentru evitarea retrogradării, era la baraj și a dus-o într-un timp atât de scurt la nivelul ăsta. Înseamnă că e un excepțional tehnician. Asta e realitatea, se vede. Nu e vorba că e la Dinamo. Kopic a demonstrat și se vede - nu sunt scandaluri, lumea muncește.



În Europa clar va fi Dinamo! Părerea mea e că n-au cum să scape Europa. Pot să se califice de pe locul 2, 3 sau prin câștigarea Cupei. Sunt soluții!", a spus Ioan Andone, într-un interviu pentru PRO TV.

Dinamo a încheiat anul 2025 pe locul 4 în Superliga, cu 38 de puncte, doar două sub liderul Universitatea Craiova.



În Cupa României, Dinamo ocupă locul 2 în grupa D, cu 4 puncte după două meciuri, iar cu un succes contra lui FC Hermannstadt, în februarie, și-ar asigura calificarea în sferturile de finală.

