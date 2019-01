HAOS TOTAL! "O sa ma bat sa nu retrogradez in liga a 3-a!" Anuntul de ultima ora al lui Dan Petrescu

S-a terminat joaca de-a milioanele!

Fotbalul din China a intrat in recesiune. Dan Petrescu anunta ca mai multe cluburi au probleme majore. Incusiv actuala sa echipa, Guizhou, a stabilit buget de criza pentru noul sezon. Obiectivul e salvarea de la retrogradare in liga a 3-a, spune Petrescu. Super Dan nu se gandeste sa plece. Are salariu bun si vrea sa mai ramana un an in Asia.

"Am un contract valabil pana in decembrie 2019, ramane de vazut ce vor decide cei de la echipa. Sunt probleme financiare foarte mari in China, deja vreo patru echipe au disparut din divizia B, asa am inteles. Erau echipe bune si mari, cred ca si la noi la echipa sunt ceva probleme pentru ca se vrea anul viitor maxim sa ramanem in divizia B. In momentul asta, ei spun ca vor sa continue cu mine, chiar sa prelungeasca acordul. Dar pana nu ajung acolo si ma conving eu ce se intampla, nu stiu... Am contract si voi merge in China la inceputul anului. Am cateva oferte din Golf, au fost si ceva echipe din Romania care m-au contactat, dar le-am spus ca nu se poate pentru ca am contract", a spus Petrescu pentru PRO TV.