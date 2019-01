"Cand am vazut ca trage mi s-a facut teama!" :))) Cea mai tare declaratie a finalului de an! Ce a spus Mbappe despre golul GENIAL al lui Pavard contra Argentinei

Golul minunat inscris de Pavard in optimile Mondialului, contra Argentinei, l-a lasat masca pe Mbappe.

Super pustiul lui PSG se temea pentru spectatori in momentul in care a vazut ca Pavard vrea sa traga la poarta. :)) Intr-un interviu acordat TF1, Mbappe a dat una dintre cele mai simpatice declaratii ale finalului de an.

"Mi s-a facut frica in momentul in care am vazut ca suteaza. Contra Australiei, mai incercase el un sut. A reusit sa omoare un spectator care manca in sandwich!", s-a distrat Mbappe pe seama colegului sau.

Pavard a marcat golul turneului final cu executia sa minunata din minutul 57 al optimii de finala contra Argentinei. Franta a castigat in final cu 4-3 si nu s-a oprit pana in finala castigata cu Croatia.