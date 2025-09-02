OFICIAL Încă un atacant la Universitatea Craiova! Transfer in-extremis pentru lista UEFA

Încă un atacant la Universitatea Craiova! Transfer in-extremis pentru lista UEFA
Universitatea Craiova a oficializat două transferuri în cursul zilei de marți.

Monday Etim
După fundașul central Adrian Rus, care a semnat un contract valabil un an, Universitatea Craiova l-a prezentat și pe Monday Etim, fotbalist nigerian care evoluează pe postul de extremă dreapta sau atacant central.

Monday Etim a semnat cu Universitate Craiova

Monday Etim are 26 de ani și vine de la Hillerød Fodbold, o echipă din liga a doua daneză. În sezonul actual, nigerianul a înscris două goluri și a oferit un assist în cele 8 partide jucate.

Etim, care a semnat pe trei sezoane cu Universitate Craiova, a fost legitimat în debutul carierei la mai multe cluburi din Statele Unite ale Americii, precum Montverde Academy, Los Angeles FC, Orange County sau Rio Grande Valley FC Toros.

Din 2019, Etim a evoluat în Danemarca pentru cluburi din liga a doua sau a treia, precum FC Roskilde, FC Helsingor sau Hillerød Fodbold.

  • 12 goluri și 8 pase decisive a reușit Monday Etim la Hillerød, în sezonul trecut
  • 350.000 de euro este cota de piață a noului jucător de la Craiova, potrivit Transfermarkt

Monday Etim poate fi trecut pe lista UEFA

UEFA îl va putea trece pe Monday Etim pe lista UEFA pentru meciurile din Conference League. Termenul limită pentru stabilirea lotului este în această noapte, la ora 1:00 (ora României).

Programul Universității Craiova în faza principală din Conference League

  • Joi, 2 octombrie, ora 22:00: Rakow - Universitatea Craiova
  • Joi, 23 octombrie, ora 22:00: Universitatea Craiova - FC Noah
  • Joi, 6 noiembrie, ora 22:00: Rapid Viena - Universitatea Craiova
  • Joi, 27 noiembrie, ora 19:45: Universitatea Craiova - Mainz
  • Joi, 11 decembrie, ora 19:45: Universitatea Craiova - Sparta Praga
  • Joi, 18 decembrie, ora 22:00: AEK Atena - Universitatea Craiova
Versiunea lansată de mama t&acirc;nărului care l-a bătut pe livratorul din Bangladesh. Cum &icirc;și apără fiul: &bdquo;Fiecare mai face asta&rdquo;
