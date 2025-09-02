După fundașul central Adrian Rus, care a semnat un contract valabil un an, Universitatea Craiova l-a prezentat și pe Monday Etim, fotbalist nigerian care evoluează pe postul de extremă dreapta sau atacant central.

Monday Etim a semnat cu Universitate Craiova



Monday Etim are 26 de ani și vine de la Hillerød Fodbold, o echipă din liga a doua daneză. În sezonul actual, nigerianul a înscris două goluri și a oferit un assist în cele 8 partide jucate.



Etim, care a semnat pe trei sezoane cu Universitate Craiova, a fost legitimat în debutul carierei la mai multe cluburi din Statele Unite ale Americii, precum Montverde Academy, Los Angeles FC, Orange County sau Rio Grande Valley FC Toros.



Din 2019, Etim a evoluat în Danemarca pentru cluburi din liga a doua sau a treia, precum FC Roskilde, FC Helsingor sau Hillerød Fodbold.

