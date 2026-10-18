Reghecampf se va putea baza împotriva ilfovenilor pe serviciile fundașului dreapta Ronny Labonne (29 de ani), refăcut după accidentarea suferită la echipa națională din Martinica.

Ronny Labonne, refăcut înainte de FC Voluntari - FCSB

„Labonne a venit de la echipa națională și a fost accidentat. V-am spus că a fost lovit. El venise cu două zile înainte de meci (n.r.- cu Oțelul), nu știu dacă e sensibil, l-am văzut foarte determinat și bine la antrenamente.

S-a antrenat foarte bine, e bine, vom vedea care dintre ei va intra din primul minut.

Reghecampf: „Altfel nu putem să avem concurență”

Este concurență. Eu îmi doresc ca jucătorii să îmbrățișeze această idee de concurență și să dea totul la antrenament, pentru că altfel nu putem să avem concurență”, a declarat Laurențiu Reghecampf, la conferința de presă premergătoare partidei FC Voluntari - FCSB de luni.

Venit în vară de la Caen pentru 100.000 de euro, Ronny Labonne a jucat pentru FCSB în șapte meciuri oficiale, în sezonul curent.