Invitat alături de Cătălin Oprișan și Amir Kiarash, în dialog cu moderatorul Andrei Grecu, Gardoș a mărturisit că ritmul competiției a fost aproape imposibil de egalat. Nu pregătirea fizică, nu duelurile tari i-au pus cele mai mari probleme, ci viteza jocului.



Florin Gardoș, neputincios: „Asta mi s-a părut cel mai greu în Premier League”



Fostul fundaș spune că în Premier League totul se desfășoară într-un ritm alert, iar mingea circulă cu o viteză pe care nu o întâlnise în România.,



„Cea mai mare provocare în Premier League mi s-a părut viteza de joc. Nu pot să spun că m-am obișnuit vreodată! Aceasta este, cred, principala diferență între fotbalul de nivel mediu și cel de nivel foarte ridicat.



Viteza jocului vine mai ales din felul în care circulă mingea, nu neapărat din viteza jucătorilor. Sigur, fotbalul este acum și mai fizic decât era acum 10-12 ani, iar toată lumea are viteză.



Eu, care mă consider un fundaș elegant, cu o bună înțelegere a jocului, în Liga 1 jucam cu capul sus. Acolo, preluam mingea și, bam!”, a declarat Florin Gardoș la Play On Sport.



Transferat în 2014 la Southampton pentru 6,8 milioane de euro, Gardoș a fost ghinionist în Anglia, unde o ruptură de ligamente i-a frânat cariera.



După recuperări lungi și recidive, a ajuns să evolueze doar pentru echipa de rezerve, revenind ulterior în Liga 1, la Universitatea Craiova.



