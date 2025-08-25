Universitatea Craiova a început ”ca din tun” noul sezon din Superligă, cu un rezultat de egalitate și șase victorii după șapte etape. Oltenii au 19 puncte și sunt lideri, cu un avans liniștitor de patru puncte față de următoarea clasată Rapid.



Oltenii sunt aproape de o altă performanță notabilă, calificarea în faza principală din UEFA Conference League. Craiova a câștigat cu 2-1 meciul tur cu Istanbul Bașakșehir și este favorită la calificare înainte de returul de pe ”Oblemenco”.



Sorin Cârțu, președintele de onoare de la Universitatea Craiova, rămâne rezervat înainte de meciul retur și spune că turcii au o ”echipă grea”.



Sorin Cârțu, înainte de Universitatea Craiova - Istanbul Bașakșehir



“Fericire va fi dacă o facem și joi. Urcăm un deal, suntem pe la jumătate. Trebuie să-l urcăm până la capăt, altfel n-are nicio valoare. Bașakșehir nu e o echipă de nivelul lui Galatasaray, Fenerbahce sau Beșiktaș. Este o echipă cum era Sportul Studențesc la noi, o echipă de cartier. E formată în 1990, n-are prea mare vechime.



Dar este o echipă bună, mie mi-a plăcut cum au încercat să dezvolte jocul. N-au făcut nimic întâmplător, n-au aruncat mingile la bătaie, au încercat să aducă mingea în fața porții.



E o echipă grea, vă spun. Când au spații libere, se pot exprima și mai bine. Au jucători tehnici și de viteză. Dacă se termina 2-0, parcă eram mult mai încrezători. Dar așa, au marcat un gol care i-a băgat în calculele calificării. Unii dintre jucătorii noștri n-au jucat din 3 în 3 zile. Au jucat la o săptămână. Avem această posibilitate să menajăm jucătorii. Acest lucru este foarte important, că îi putem roți”, a spus Cârțu, la Sport Total FM.



Pentru returul de pe ”Oblemenco” se anunță un stadion plin. Oltenii au cumpărat deja peste 20.000 de bilete și vor veni în număr mare să vadă echipa lui Mirel Rădoi în cel mai important meci al sezonului.

